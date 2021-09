Przebudowa dworca Gdańsk Główny. PKP informuje o zmianie terminu oddania obiektu do użytkowania. Kiedy możliwe zakończenie prac?

Remont dworca PKP Gdańsk Główny znacznie się wydłuży. Kiedy możliwe zakończenie prac?

Remont zabytkowego gmachu rozpoczął się w pierwszej połowie 2020 r. Wtedy też pasażerów, którzy przenieśli się do postawionego po sąsiedzku dworca tymczasowego, zastąpili pracownicy budowlani oraz buldożery. Celami kompleksowej przebudowy, wycenianej przez PKP SA na niespełna 100 mln zł, są poprawa funkcjonalności, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przywrócenie jego przedwojennego wyglądu, czego efekty można już zobaczyć z zewnątrz w postaci wymienionego dachu oraz witraży nad wejściem głównym. Aby tak się stało, konieczne było jednak oczyszczenie pozostałości minionych lat praktycznie do gołej cegły.