Przebranżowienie - kiedy się na nie zdecydować? Co musimy wziąć pod uwagę przy zmianie zawodu? Rozmowa z ekspertką Jolantą Jastrzębską

Przyczyny przebranżowienia zawsze są różne i zdeterminowane indywidualnym podejściem oraz oczekiwaniami pracownika: chęcią otrzymania wyższych zarobków, potrzebą lepszego dopasowania się do rynku pracy, brakiem zainteresowania obecnym zajęciem czy wypaleniem zawodowym. Ważnym aspektem jest również aktualna sytuacja gospodarcza. Obecnie, w dobie pandemii COVID-19, funkcjonowanie firm w niektórych branżach jest utrudnione, a pracownicy zmuszeni są do szukania nowego pracodawcy lub właśnie przebranżowienia się.

Często nie mówi się o przebranżowieniu, a zamiast tego używa takich terminów jak reskilling i upskilling. Co one oznaczają?

W czasie pandemii niezwykle szybko rozwinęły się między innymi branże e-commerce i IT. Jednak informacja o tym, w jakim sektorze jest zapotrzebowanie na określonych pracowników, może być jedynie inspiracją do zmiany, ponieważ w perspektywie długoterminowej przede wszystkim kluczowe są predyspozycje i zainteresowania osoby szukającej pracy.

Jakimi drogami możemy podążać, żeby zmienić nasz zawód? Mamy kursy, studia podyplomowe, staże…? Są jeszcze jakieś inne formy? I jak wybrać to, co będzie dla nas odpowiednie?

Kwalifikacje potrzebne do zmiany zawodu możemy zdobyć nie tylko na szkoleniach i kursach. Warto rozważyć na przykład podjęcie dodatkowych zadań u obecnego pracodawcy. Dobrym rozwiązaniem, pozwalającym zdobyć doświadczenie w danej dziedzinie, jest również udział w różnorodnych projektach – także w ramach wolontariatu. Obecnie na rynku dostępna jest także szeroka oferta bezpłatnych szkoleń internetowych – dają one możliwość zdobycia wiedzy i zorientowania się, na ile nowa umiejętność będzie nam potrzebna w dalszej karierze.