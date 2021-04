Przedsiębiorcy i szkoły łączą siły, by wspomóc młodych na rynku pracy. Projekt Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

Do 28 maja 2021 klasy gdańskich publicznych szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać się na spotkania z ekspertami z branż pomorskiego rynku pracy, m.in. hotelarskiej, PR, logistycznej morskiej, prawniczej, biotechnologicznej, elektronicznej czy IT. To część projektu organizowanego przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. W ramach tego przedsięwzięcia odbyło się też 6 debat, a podczas jednej z nich zastanawiano się, jacy są dziś młodzi pracownicy.

Trwa projekt "NOW- zawodowe wyzwania nowej generacji" skierowany do kadry gdańskich szkół ponadpodstawowych (nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, dyrektorów), przedstawicieli rynku pracy oraz młodzieży. To innowacyjne przedsięwzięcie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, finansowane przez Miasto Gdańsk. Celem jest połączenie ze sobą dwóch środowisk – przedsiębiorców oraz edukacji i wspólne wypracowanie pomysłów na wsparcie młodych osób wchodzących na rynek pracy, tak, aby ich kompetencje i umiejętności spełniały potrzeby pracodawców.

Spotkania młodzieży i świata biznesu W ramach projektu odbywają się spotkania młodzieży z ekspertami pomorskiego rynku pracy. Spotkania są bezpłatne, przeprowadzone w ramach dowolnych lekcji. W ich trakcie eksperci podzielą się z uczniami swoimi doświadczeniami oraz opowiedzą o możliwościach i wyzwaniach reprezentowanych przez nich branż – tłumaczy Agnieszka Pyrzanowska, Marketing & PR Manager z Inkubatora STARTER.

W ramach projektu NOW odbyło się także sześć debat, w których uczestniczyli przedstawiciele biznesu i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Jednym z pytań, które zadali sobie uczestnicy było to o młodego pracownika/absolwenta. Kim jest? Jakie są jego cechy? Jak widzą go pracodawcy?

Młody pracownik/absolwent - czyli kto? Uczestnicy projektu zastanawiali się, jakimi wartościami kierują się młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. To m.in.: otwartość

pasja

podejmowanie wyzwań

ambicja

work-life balance

zaradność Co ciekawe, młodzi uważają, że dziś studia nie są już przepustką do dobrej pracy. Z raportu po debacie wynika także, że młodzi nie chcą gromadzić pieniędzy, a doświadczenia i wspomnienia. Z drugiej strony oczekują wysokich zarobków - co najmniej dwukrotności średniej krajowej.

Jak młodzi postrzegają pracę? Co dla człowieka wchodzącego na rynek pracy jest ważne przy wyborze pracodawcy? Z jaką firmą chce się związać? Najlepiej, by była to międzynarodowa korporacja lub duża ogólnopolska organizacja, ale w grę wchodzą również start-upy. Do tego dla młodego człowieka ważna jest także atmosfera pracy, elastyczne godziny pracy, home office, możliwości rozwoju i nabywanie kompetencji. Młody pracownik chce być doceniany za swoją pracę i jej efekty. Często liczy też na pracę z wykorzystaniem nowych technologii.

Z naszej dyskusji wyłonił się wizerunek młodego człowieka, dla którego istotny jest dostęp do nowych technologii, możliwości rozwoju i awansu w oparciu o posiadane kompetencje. Eksperci zgodnie zauważyli, iż młode pokolenie dba o kształtowanie profilu zawodowego, a także związanego z tym własnego wizerunku. Swoich uczniów i współpracowników postrzegają jako osoby niepokorne, ciekawe świata, poszukujące własnej drogi - wskazują autorki raportu, Anna Dukowska i Agnieszka Marusiak, duet trenerski PatrzWORK.

