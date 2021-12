Pruszcz. Kradzież samochodu z Niemiec. Interwencja policji

Skradziony samochód z Niemiec

Samochód rozebrany na części

Samochód, który został odzyskany przez policję, był już częściowo rozebrany na części. Wszystkie rzeczy zostały zabezpieczone przez mundurowych do badań specjalistycznych. Dodatkowo policjanci dokonali tymczasowego zajęcia mienia należącego do zatrzymanego o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym przedstawić 44-latkowi zarzut paserstwa. Teraz mieszkaniec powiatu gdańskiego może trafić do więzienia na 5 lat.