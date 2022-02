Pruszcz Gdański: nowa elektrociepłownia. Czy miasto na niej zaoszczędzi? Zdjęcia

Nowa elektrociepłownia ma być nowoczesna, ekologiczna i energooszczędna. Dzięki zastosowaniu połączeniu pomp ciepła i akumulatorów ciepła, ciepłownia będzie „samowystarczalna”. Inaczej mówiąc, pompy będą wykorzystywały ciepło pochodzące z systemu wentylacji pomieszczeń, natomiast akumulatory zwiększą efektywność wykorzystania pracujących maszyn. Obiekt będzie przyłączony do systemu ciepłowniczego miasta oraz do systemu dystrybucyjnego operatora sieci elektroenergetycznej. Generowana energia elektryczna będzie przekazywana do systemu elektroenergetycznego poprzez GPZ w Pruszczu Gdańskim.