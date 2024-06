To zawody, w których w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pracę dostaniesz od ręki. Płaca? 10 tysięcy złotych i więcej. Możesz negocjować. Oto lista! Piotr Niemkiewicz

Pracy w Trójmieście szukają dziesiątki tysięcy osób, a w całej Polsce jest ok. 4,5 miliona chętnych. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie nową pracę możesz dostać od ręki, ale nie każdemu to pasuje m.in. ze względu na wysokość wynagrodzenia. Są jednak w zawody, w których pracodawca daje dobrą pensję i do tego możesz ją negocjować. W Trójmieście rąk do pracy brakuje w 18 zawodach. Oto ich lista.