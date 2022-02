Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia władzy przez prezydenta Gdyni. Chodzi o niepublikowanie zarządzeń

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek pod lupą prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Elblągu bliżej przyjrzy się działaniom Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni. Dopiero od bieżącego roku prezydenckie zarządzenia publikowane są w całości w Biuletynie Informacji Publicznej. Stało się to po tym, jak w sprawę zaangażowali się społecznicy ze stowarzyszeń Bryza oraz Gdynianka. Podkreślali oni, że nie służy to przejrzystości działań miasta, gdyński samorząd natomiast stał na stanowisku, że publikacji podlegają zarządzenia porządkowe i inne wymagane przepisami prawa, a treść konkretnych zarządzeń podejmowanych przez prezydenta Gdyni, udostępniana jest wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby. Doprowadziło to do sytuacji, w której od 2010 do 2021 roku zostało opublikowanych zaledwie kilkadziesiąt z prawie dziesięciu tysięcy zarządzeń prezydenta Gdyni. Średnio miesięcznie prezydent Gdyni podpisywał około stu zarządzeń — zdecydowana większość z nich nie była nigdzie publikowana. Gdynia była tu ewenementem na skalę Polski, w dobrym samorządowym zwyczaju jest publikowanie wszystkich takich zarządzeń np. w BIPie. W końcu jednak prezydent Gdyni, co motywowano głosami mieszkańców, zdecydował, że od początku bieżącego roku wszystkie jego zarządzenia będą publikowane. Teraz prokuratura zbada, czy to jedynie dobry zwyczaj, czy wymagana prawem powinność.