Społecznicy dopięli swego. Prezydent Gdyni będzie publikował swoje zarządzenia, chociaż urzędnicy nadal twierdzą, że nie musi

Prezydenckie zarządzenia w Gdyni będą jednak publikowane

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nie miał w zwyczaju publikować swoich zarządzeń. Od 2010 roku światło dzienne ujrzało zaledwie kilkadziesiąt z ponad 10 tysięcy, które wydał. Według wyliczeń społeczników prezydent Gdyni podpisywał łącznie około stu zarządzeń miesięcznie, większość z nich nie była nigdzie publikowana, a Gdynia była jedynym trójmiejskim miastem i jednym z nielicznych w Polsce, gdzie zarządzenia prezydenta przekazywane były mieszkańcom jedynie na ich wniosek. Za dobry samorządowy zwyczaj uznaje się publikacje takich zarządzeń np. w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie podobało się to społecznikom, którzy wielokrotnie na łamach „Dziennika Bałtyckiego” apelowali do włodarza Gdyni, aby ten zaczął publikować swoje zarządzenia. Przełom nastąpił w zeszłym roku, kiedy to stowarzyszenie Bryza najpierw zaskarżyło prezydenta do wojewody pomorskiego, a następnie złożyło wniosek do prokuratury wraz ze stowarzyszeniem Gdynianka, w którym twierdziło, że poprzez brak publikacji prezydent Gdyni nie dopełnia swoich obowiązków i działa na szkodę mieszkańców.