Prokuratura przyjrzy się ogłowieniu drzew przy ulicy Liczmańskiego w Gdańsku Oliwie. W grę wchodzi też kara administracyjna Rafał Mrowicki

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa przyjrzy się ogłowieniu drzew. Doszło do niego w styczniu przy ulicy Alfa Liczmańskiego w Gdańsku Oliwie. Zawiadomienie do prokuratury złożył zimą Roger Jackowski, miejski aktywista, radny dzielnicy Wrzeszcz Dolny i działacz Zielonej Fali Trójmiasto, która walczy w obronie drzew. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni tłumaczył to wówczas pracami pielęgnacyjnymi, na które zgodę wyraził Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Postępowanie administracyjne w tej sprawie prowadzi Urząd Marszałkowski.