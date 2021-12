Program telewizyjny 13.12.1981 r. Tego nie wyemitowano, choć znajdowało się w ramówce

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce — co miało lecieć tego dnia w telewizji?

Choć, jak zauważa to dzisiejszy "obrońca demokracji" płk Adam Mazguła , stan wojenny był "kulturalnym zdarzeniem", podwójny — zarówno od strony wojskowej jak i partyjnej (obaj należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) - przełożony Mazguły nie znalazł w swoim wystąpieniu z 13 grudnia miejsca na tematy nawet luźno związane z kulturą. No chyba, że za takowe uznać należy wzmianki o zagrożeniu dla narodowego bytu spowodowane przez "ekstremistycznych działaczy Solidarności".

Zostawmy jednak na boku towarzysza generała i jego totumfackiego. Wróćmy do programu telewizyjnego przewidzianego na 13 grudnia 1981 roku. Co mieliśmy zobaczyć, gdyby to był normalny dzień?

A czego nie obejrzeliśmy 13 grudnia w telewizyjnej "Dwójce"? Poza wspomnianym już "Klanem Cameronów", widzowie kanału zostali pozbawieni m.in.: programu wojskowego (sic!) "Krótkofalowcy" o godz. 9.20, filmu "Skłamałam" - o godz. 10, teleturnieju "Co to jest?" o godz. 15, programu "W kraju i na obczyźnie" o godz. 15.15 i magazynu antymotoryzacyjnego "Pieszo bliżej" o godz. 17. Uff, ze względu na same tytuły warto było wprowadzić stan wojenny. A jak dodamy do tego pięciominutowy "Portret papieża" o 16, zasadność postępowania Jaruzelskiego musi być zrozumiała nawet dla jego najbardziej zatwardziałych przeciwników.

Jeśli i to ich nie przekona, to dorzućmy tu ostatnią przewidzianą na 13 grudnia 1981 roku pozycję w ramówce "Dwójki". Był to odcinek amerykańskiego serialu "Sierżant Anderson" pt. "Gra w podchody". Emisja filmu miała rozpocząć się o godz. 22.10. Co ciekawe nazwa odcinka została napisana z błędem w niektórych gazetach, według których miał on tytuł "Gra w pochody".

Przypomina się upiorny sen sowieckiego korektora z czasów sowieckich, zapamiętany przez Juliana Stryjkowskiego, polskiego Żyda pracującego w czasie okupacji Lwowa w gadzinówce "Czerwony Sztandar". Koledze Stryjkowskiego śniło się noc w noc, że w gazecie zamiast "Stalin" wydrukowano "Sralin", a on tego nie wyłapał.