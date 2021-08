Progi punktowe 2021 w najlepszych trójmiejskich liceach. Ile punktów trzeba było uzyskać, by dostać się do topowych szkół?

Niejeden uczeń (i rodzic) zastanawia się, ile punktów trzeba było uzyskać, by dostać się do najpopularniejszych szkół w Trójmieście. Sprawdziliśmy, jak rekrutacja wyglądała w najlepszych (według rankingu Perspektywy 2021) publicznych trójmiejskich szkołach. Gdzie trzeba było mieć najwięcej punktów? Zdecydowanie w III LO w Gdyni - w niektórych klasach przyjęto tam jedynie laureatów konkursów przedmiotowych, których wygranie daje maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów. Ale i w innych placówkach wymagania były spore - sprawdzicie to w naszej galerii.