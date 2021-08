Rekrutacja i progi do szkół średnich 2021. Gdzie potrzeba było najwięcej punktów, a gdzie są jeszcze wolne miejsca?

- Zdecydowana większość moich uczniów dostała się tam, gdzie chciała – mówi Mikołaj Wysiecki, nauczyciel historii i WOS-u z SP nr 60 w Gdańsku. - Znam jeden przypadek ucznia z czerwonym paskiem, który nie dostał się do żadnego z wybranych liceów, ale faktycznie trochę słabiej poszły mu egzaminy na koniec szkoły. Wybrał tzw. szkoły topowe, nie zostawiając sobie żadnego koła ratunkowego. Niestety nie przyjęto go do żadnej z nich i ostatecznie poszedł do technikum, w którym znalazło się wolne miejsce. Ale to jedyna taka sytuacja. Dużo rozmawiałem z moimi uczniami na temat ich przyszłości i starałem się pomóc im w wyborze szkół, biorąc pod uwagę ich możliwości i pasje.