Produkowali 1000 papierosów na minutę. Akt oskarżenia w sprawie nielegalnej fabryki

- Wewnątrz fabryki funkcjonariusze odkryli profesjonalną linię technologiczną służącą do produkcji papierosów pozwalającą na produkcję do 1000 papierosów na minutę – relacjonuje skutki przeszukania dokonanego w zakładzie w województwie łódzkim w październiku 2020 r. prokurator Marzena Muklewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. -

Podczas czynności przeprowadzonych przez śledczych i policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji ujawniono także kilkaset worków z odpadami produkcyjnymi oraz komponenty niezbędne do produkcji papierosów w tym owijki filtrowe, klej papierosowy i bibułę. W osobnym pomieszczeniu ujawniono 458 kartonów zbiorczych zawierających papierosy. Po przeliczeniu ustalono, że na terenie nielegalnej fabryki znajdowało się łącznie ponad 1,8 miliona sztuk papierosów.

Teraz do sądu trafił akt oskarżenia wobec 11 osób, którym zarzucane są różne przestępstwa – m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (zagrożone karą do 10 lat więzienia), udział w takiej grupie (do 5 lat) oraz przestępstwa karnoskarbowe (10 lat i grzywna do 1080 stawek dziennych, czyli na poziomie teoretycznie mogącym przekraczać nawet 1 miliard złotych).