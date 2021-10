Podrobione ubrania, papierosy i tytoń bez akcyzy na giełdzie w Pruszczu Gdańskim. 7 osób zatrzymanych [WIDEO]

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili kontrolę na giełdzie w Pruszczu Gdańskim. Celem działań funkcjonariuszy była weryfikacja legalności towarów oferowanych w tym miejscu do sprzedaży.

Łącznie zatrzymano 7 osób dokonujących obrotu nielegalnymi wyrobami.

- Wszystkie zatrzymane osoby zostały przewiezione do siedziby Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego, gdzie przedstawiono im zarzuty wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi, co zagrożone jest karą grzywny oraz pozbawienia wolności do lat 2. Jednemu z mężczyzn przedstawiono natomiast zarzut paserstwa akcyzowego - dodaje asp. Pakalski.