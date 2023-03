Premiera w gdańskiej Miniaturze: 18 marca spektakl "Atlas Wysp Odległych". Rozmawiamy z jego scenografem i reżyserem Markiem Zákosteleckým

Co Pana urzekło „Atlasie wysp odległych”?

Pierwszy raz zobaczyłem adaptację tego tekstu w czeskim teatrze, w Libercu, na dużym festiwalu i bardzo mi się spodobał, więc od razu kupiłem książkę Judith Schalansky o tajemniczych wyspach z całego świata. Jak wyszedłem z tego spektaklu, byłem przekonany, że muszę zrobić ten tekst, bo temat jest świetny. Zawsze mówię, że w teatrze potrzebny jest mi story scouting, czyli wyszukiwanie ciekawych tematów.

Ciekawa jest forma, w jakiej to zostało napisane.

To pięćdziesiąt historii, niektóre mają puentę, inne nie, w niektórych zostaje jedynie obraz, otwarte zakończenie. Każda opowieść jest inna, a każda ciekawa, zaskakująca, dziwaczna, a czasem nieprawdopodobna. Latamy na Księżyc, ale ta książka pokazuje, że takie księżyce są blisko nas. Szukaliśmy z Michałem Derlatką tematu na spektakl, a ponieważ w Gdańsku jest morze, to miasto ma inny klimat i przyszło mi do głowy, że ciekawie byłoby zrobić „Atlas…” gdzieś blisko morza, gdzie są ludzie, dla których to morze nie jest wyjątkowe. Myślą o nim jak o normalnej rzeczy, która jest za domem, tuż obok. I że to, co możemy znaleźć na morzu, jest bardzo ciekawe.