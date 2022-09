47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Ania" poruszyła publiczność. Pokaz z ważnym przesłaniem: "Życie jest kruche, ucieka"

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Ania" poruszyła publiczność

Ania na ekranie pojawia się w archiwalnych nagraniach, które przez lata gromadził Jarosław Bieniuk , a także we wspomnieniach rodziny, przyjaciół orax osób, które na co dzień z nią współpracowały. Na ekranie, poza bliskimi, wypowiadają się więc m.in. Andrzej Piaseczny, Anna Dereszowska oraz Katarzyna Bujakiewicz.

Rodzina Ani Przybylskiej o filmie "Ania". Jak podsumowała produkcję?

Film, który przedstawia Anię taką, jaka była, momentami bawi, chwilami wzrusza do łez. Składnia też do refleksji nad tym, jak kruche i ulotne jest życie. Tuż po pokazie, właśnie na to, zwróciła uwagę mama aktorki, Krystyna Przybylska, która podkreśliła, że chociaż produkcja powstała po to, by być pamiątką dla niej i bliskich, może być też cenną lekcją dla wszystkich, którzy ją obejrzą.