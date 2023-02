Pracownicy przedsiębiorstwa Gdańskie Autobusy i Tramwaje zabrali na spacer podopiecznych schroniska "Promyk". Zdjęcia obiegły sieć

Gdańskie Autobusy i Tramwaje to przedsiębiorstwo, które zajmuje się usługami, związanymi m.in. z transportem pasażerskim. Jest największym przewoźnikiem w sieci ZTM Gdańsk.

Na co dzień pracownicy GAiT nie tylko dbają o komfortową podróż mieszkańców miasta i turystów, ale zdarza się, że mierzą się z różnymi wyzwaniami. Z takim jakiś czas temu zetknął się Przemek Kloc, jeden z kierowców. Gdy chciał wybrać się na krótki odpoczynek w dyspozytorni na pętli Jelitkowo, starszy pan, który zapytał o drogę, zmienił jego plany.

- Mężczyzna, starszy pan, w moim odczuciu sprawiał wrażenie zagubionego. Zwyczajnie poczułem, że pomimo udzielonej informacji, może nie dotrzeć do celu - powiedział pan Przemek - Wiedziałem, że nie mogę go tak zostawić. Było zimno. Zaprosiłem go do pojazdu, żeby się ogrzał. Powtarzał, że nie chce robić problemu, ale przyjął zaproszenie.