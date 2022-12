Gdańsk. Kierowca GAiT Przemek Kloc odnalazł zaginionego seniora i się nim zaopiekował. Co skłoniło go, żeby pomóc?

W niedzielę, około 18:30, Przemek Kloc, kierowca Gdańskich Autobusów i Tramwajów, chciał wybrać się na krótki odpoczynek w dyspozytorni na pętli Jelitkowo. Plany zmienił przez przechodnia, który zapytał go o drogę. To wzbudziło jego czujność.

- Mężczyzna, starszy pan, w moim odczuciu sprawiał wrażenie zagubionego. Zwyczajnie poczułem, że pomimo udzielonej informacji, może nie dotrzeć do celu - powiedział pan Przemek, cytowany przez gdansk.pl - Wiedziałem, że nie mogę go tak zostawić. Było zimno. Zaprosiłem go do pojazdu, żeby się ogrzał. Powtarzał, że nie chce robić problemu, ale przyjął zaproszenie.

Wcześniej, tego samego dnia, kierowca usłyszał przez radiotelefon komunikat policji o zagubionym mężczyźnie.

- Pomyślałem, że może być to zwyczajny zbieg okoliczności, ale musiałem to sprawdzić. Pytałem pana, czy może nie zabłądził, czy aby nikt go nie szuka. Zaprzeczał, mówił, że wyszedł tylko na spacer i wszystko jest w porządku. Pana Przemka to jednak nie uspokoiło. Zapytał, czy ten ma przy sobie telefon, by móc skontaktować się z kimś z jego bliskich. Nie miał.