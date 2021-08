Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 5.08.2021. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Wojciech Wojtkielewicz

4.08.2021 na Facebooku pojawił się post: "Jeśli nie macie planów na wakacje, administracja poleca Miasto Wrocław, i krasnale jakie tam są, jest ich ok. 700. Wśród nich: Krasnale Pożarki, odpowiadają za ochronę przeciwpożarową jednego z kościołów. Gdzie są? Aplikacja Wrocławskie Krasnale wskaże wam to miejsce. Jeśli traficie wyślijcie nam pamiątkowe zdjęcie, a smyczka P998 trafi do was:) Wroclaw [Wroclove]. ". Sprawdź, jak wygląda obecnie praca strażaków w woj. pomorskim 4.08.2021. Gdzie są pożary?