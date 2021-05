Pożar lasu w Łubianie. Strażacy by ugasić ogień musieli udać się na piechotę na miejsce zdarzenia

Nikotyna niszczy nie tylko zdrowie, ale i wygląd! Zobacz, jakie są skutki palenia papierosów.

Według szacunków nałóg tytoniowy jest jednym z najbardziej śmiercionośnych czynników na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że papierosy pali aż 25 proc. ogólnej populacji (1,3 mld ludzi). Z powodu chorób będących pośrednim lub bezpośrednim wynikiem palenia umiera w Polsce ok. 100 tys. osób rocznie. Nałóg tytoniowy uznawany jest za jednostkę chorobową zaliczaną do zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Palenie papierosów nie tylko ma wpływ na wygląd cery czy zębów, ale jego konsekwencje mogą być dużo groźniejsze i doprowadzić do zawału serca czy raka płuc. Sprawdź, jakie jeszcze skutki niesie ze sobą palenie papierosów.