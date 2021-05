Pożar mieszkania w Lęborku! 13.05.2021 r. Mężczyzna podtruł się dymem. Udało mu się opuścić budynek

KO żąda dymisji premiera. Muller: Rząd działał zgodnie z przepisami prawa

Politycy Koalicji Obywatelskiej pytali w czwartek, kiedy premier Mateusz Morawiecki poda się do dymisji, w związku z raportem NIK dot. wyborów kopertowych. - To PiS sparaliżowało organy państwa zabierając PKW możliwość przeprowadzenia wyborów. Ktoś za tę sytuacje musi odpowiedzieć – stwierdził Cezary Tomczyk. Z kolei rzecznik rządu Piotr Muller przekonywał, że „wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były wydane zgodnie z przepisami prawa”.