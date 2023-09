Potrącenie 12-latki na pasach we Władysławowie. 63-letni kierowca z Mazowsza stracił prawo jazdy

Dzisiaj 21 września na jednej z ulic we Władysławowie doszło do potrącenia dziecka . Co szokuje najbardziej, zdarzenie miało miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Potrącenie na przejściu dla pieszych. Porady policjantów z Pucka

- Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub wchodzącego na przejście - wylicza Joanna Samula-Gregorczyk z KPP w Pucku.

Ale także piesi muszą uważać na to, co dzieje się na drodze, zanim postanowią na nią wejść. I przede wszystkim stosować zasadę ograniczonego zaufania.

- To, że my widzimy nadjeżdżające auto, wcale nie oznacza, że kierowca widzi także nas. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na przejście tuż pod nadjeżdżający pojazd, nigdy też wychodzić na jezdnię także zza przeszkody - przypomina policjantka. - Zarówno pieszy, jak i kierowca mają rzeczywisty wpływ na to, co zdarzy się na przejściu dla pieszych.