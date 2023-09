Pijany rekordzista za kółkiem. Fordem przez Łebcz i na podwójnym gazie. 48-latek miał prawie 5,5 promila akolholu

31-letni właściciel terenu podszedł do kierowcy i wyczuł od niego silną woń alkoholu. Nie chcąc dopuścić do kontynuowania przez niego jazdy, zadzwonił po mundurowych. Gdy w Łebczu zjawili się policjanci, sprawdzili trzeźwość 48-letniego mieszkańca powiatu puckiego .

Do zdarzenia w Łebczu doszło w godzinach popołudniowych, gdy dyżurny komendy policji w Pucku odebrał informację o zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy. Jak się okazało, na teren jednej z prywatnych posesji wjechał ford, za którego kierownicą siedział mężczyzna. 48-latek nie bardzo wiedział, gdzie jest...

Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do lat 10.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Nadmorska kronika policyjna

Policjanci z Pucka podkreślają obywatelską postawę mieszkańca gminy Puck, który nie dopuścił do ruchu pijanego kierowcy. I wskazują go jako wzór do naśladowania.