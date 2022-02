Potężne kolejki pod gdańskim oddziałem NBP. Pasjonaci kolekcjonerstwa czy amatorzy szybkiego zarobku?

Gdańsk. Kolejki rodem z PRL pod siedzibą NBP

- Czekaliśmy od godziny 5 nad ranem – mówił nam jeden z wyczekujących kolekcjonerów. - Pół godziny temu do początku kolejki wepchnęło się kilka osób. Nam nie udało się już biletu zdobyć – dodaje.

W środę 9 lutego 2022 pod budynkiem gdańskiego oddziału NBP ustawiła się długa kolejka kolekcjonerów. Choć bank otwierał się dopiero o 8, nie zabrakło osób, które pojawiły się pod jego siedzibą jeszcze poprzedniego dnia. Powód? Emisja kolejnych monet okolicznościowych. Tym razem kolekcjonerzy wyczekiwali na numizmaty z serii „Skarby Stanisława Augusta – Jan III Sobieski” . Czekali, choć ostatecznie bilet uprawniający do zakupu udało się zdobyć jedynie ¼ zgromadzonych.

Całe wydarzenie zabezpieczała policja. Nie bez powodu, bo wcześniejsze tego typu kolejki, wielokrotnie kończyły się szarpaninami, a nawet bijatykami o prawo do nabycia kolekcjonerskich monet. Mimo to, także tym razem nie udało się powstrzymać „wpychających się” na ostatnią chwilę do kolejki zagorzałych kolekcjonerów.