Potężna inwestycja w północnej Polsce da nowe możliwości rolnikom. Dojdzie do rozbudowy i modernizacji magazynu w Braniewie | ZDJĘCIA Witold Chrzanowski

Województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie stały się miejscem ogromnej inwestycji Krajowej Grupy Spożywczej. Powołana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości grupa rozbuduje i zmodernizuje elewatory zbożowe w Braniewie, Ornecie, Pieniężnie, Bartoszycach i Malborku, przeznaczając na to w najbliższych latach 250 mln zł. Inwestycja rozpocznie się od Braniewa, w którym elewator mieszczący do tej pory zaledwie 4,2 tys. ton zbóż ma być powiększony do 10 tys. ton. A to nie wszystko...