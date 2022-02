Poszukiwany mieszkaniec gminy Biały Bór wpadł pod Lipnicą, bo nie miał maseczki

Borowy Młyn: Poszukiwany wpadł w ręce policji, bo nie miał maseczki

Policjanci z Posterunku Policji w Lipnicy wczoraj (16 lutego 2022 r.) po godzinie 13.00 w sklepie w Borowym Młynie kontrolowali stosowanie się do wprowadzonych obostrzeń w związku ze stanem epidemii COVID-19. W trakcie legitymowania 32-latka, który nie zasłaniał ust i nosa maseczką, okazało się że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczecinku do odbycia kary 150 dni więzienia.