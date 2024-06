Posprzątajmy razem plażę na Stogach. Wkrótce wielka akcja "Dziennika Bałtyckiego"

Wydarzenie odbywa się w ramach akcji "Mój Bałtyk". To akcja Dziennika Bałtyckiego przybliżająca nasze morze, faunę i florę. Pokazująca jak dbać o przyrodę, plaże i wszelkie organizmy, które są w wodzie lub na brzegu. Sprzątając trójmiejskie plaże, pokazujemy, że ich los nie jest nam obojętny. W nasze akcje włączają się dzieci, dorośli, seniorzy. Nie brakuje entuzjazmu i worków pełnych odpadów. Znajdują się w nich różnego rodzaju śmieci, wśród których przeważają puste plastikowe i szklane butelki, puszki, siatki, niedopałki papierosów. Dzięki naszej akcji możemy później odwiedzać i wypoczywać na czystszych plażach, a nadmorskie ptaki i ryby pływające w morzu nie zjadają niebezpiecznych dla nich odpadów. Pomagamy więc także i im.

Zapraszamy do corocznej akcji "Dziennika Bałtyckiego" sprzątania plaży w Gdańsku Stogach . W tym roku spotykamy się we wtorek 18 czerwca o godz. 11 przy wejściu nr 26, od ulicy Nowotnej. Na uczestników czeka poczęstunek i upominki oraz ... ogrom satysfakcji. Worków i rękawiczek mamy pod dostatkiem, także dla nikogo nie zabraknie. Weźcie kolegę, koleżankę, znajomego , ciocię albo wujka. Powiedzcie, każdemu, kogo spotkacie. Im nas więcej, tym więcej śmieci zostanie uprzątniętych i plaża będzie czystsza.

Tak było podczas ubiegłorocznego sprzątania plaży na Stogach

Ubiegłoroczna akcja sprzątania plaży na Stogach cieszyła się dużym zainteresowaniem. 18 września 2023 roku na plażę na gdańskich Stogach przybyli uczniowie ze szkół, przedszkolaki z przedszkoli, podopieczni Klubu Seniora Ostoja. Wszystko odbyło się w doskonałych warunkach, przy sprzyjającej pogodzie, co tylko dodatkowo podkreśliło atmosferę tego wyjątkowego wydarzenia. To akcja, która łączy pokolenia. To nie tylko aktywność służąca zachowaniu piękna naszego wybrzeża, ale także doskonała lekcja odpowiedzialności i szacunku dla środowiska naturalnego.