Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Jaką decyzję podejmie Senat?

Przepisy zakładające stopniowe ograniczanie niedzielnego handlu, weszły w życie w marcu 2018 r. W kolejnych miesiącach, wraz ze spadającą temperaturą sporu na temat zasadności ich wprowadzenia, uwypukliły się ustawowe luki, z których zdecydowała się skorzystać część przedsiębiorców. Problem dotyczy przede wszystkim niedzielnego handlu prowadzonego z wykorzystaniem przepisów o wyłączeniach z zakazu, obejmujących placówki pocztowe, a także działalności z przeważającą sprzedażą prasy, biletów, wyrobów tytoniowych oraz kuponów gier losowych. Najpierw z legislacyjnych furtek zaczęły korzystać osiedlowe sklepy działające na zasadzie franczyzy. Następnie dołączyły do nich duże sklepy sieciowe, takie jak Lidl, Biedronka czy Kaufland. To nie spodobało się m.in. NSZZ „Solidarność”. Związkowcy naciskali na rządzących, by ci uszczelnili przepisy, które w praktyce zaczęły być fikcją.

Łamanie zasady uczciwej konkurencji

Ostatecznie, przygotowano projekt nowelizacji Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, który w piątek (17.09.2021) przegłosował Sejm.