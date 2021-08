Zakaz handlu w niedziele. Solidarność: Ustawa wymaga uszczelnienia. Lewiatan: Droga do zniesienia zakazu wciąż jest otwarta Tomasz Chudzyński

Zobacz galerię (3 zdjęcia) „Kpiną z polskiego prawa” określił omijanie zakazu handlu w niedziele Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Chodzi o to, że coraz więcej sieci handlowych otwiera swoje sklepy w niedziele na zasadzie prowadzenia działalności pocztowej Przemyslaw Swiderski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nas satysfakcjonuje, ale zależy nam na nowelizacji przepisów – to stanowisko Solidarności w sprawie zakazu handlu w niedziele. „S” chce uniemożliwić funkcjonowanie m.in. sklepów dużych sieci handlowych na zasadzie „punktów pocztowych”. Konfederacja Lewiatan z kolei, która skarżyła zakaz do TK, uważa, że „droga do zniesienia zakazu handlu w niedziele wciąż jest otwarta”.