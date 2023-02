Poseł Tyszka pyta o dwujęzyczne tablice na Trasie Kaszubskiej. W sondzie "DB" większość internautów jest "za" kaszubskimi nazwami Tomasz Smuga

Pytania odnośnie dwujęzycznych tablic na Trasie Kaszubskiej do ministra infrastruktury skierował poseł na Sejm Stanisław Tyszka. Zdaniem posła brak nazw w języku kaszubskim jest to "naruszenie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym". Inaczej widzi to resort, który już wcześniej tłumaczył, że za tablicami jedynie w języki polskimi stoją względy bezpieczeństwa.