Pościg w Gdańsku. 21-latek uciekał, bo nie miał uprawnień i był pod wpływem narkotyków. Został zatrzymany | ZDJĘCIA

Pościg w Gdańsku, Grupa Speed w akcji

Tuż przed godziną 7.00 we wtorek 1.12.2022 r., patrol grupy Speed na ul. Biegańskiego w Gdańsku chciał zatrzymać do kontroli drogowej kierującego volkswagenem golfem. Mężczyzna nie zastosował się do znaku nakazującego jazdę na wprost oraz przekroczył pojedynczą linię ciągłą na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i Havla. Funkcjonariusze dali kierującemu sygnały do zatrzymania, jednak mężczyzna gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli za nim i na ul. Lubuskiej został zatrzymany.