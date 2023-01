Pościg policyjny w Gdańsku! 28.01.2023. Uciekający kierowca rozbił samochód. Próbował dalej piechotą jednak został ujęty Stanisław Balicki

Kierowca uciekającego samochodu rozbił go po tym, jak zaczął uciekać przed kontrolą drogową. Policjanci zatrzymali go i jednego z pasażerów, gdy próbowali dalej uciekać piechotą. To już 4 pościg policyjny w Gdańsku od początku roku.