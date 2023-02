Porzucony królik szuka nowego domu. Został znaleziony w Gdańsku Osowie. Pomogła straż miejska

Na strażniczki czekała już mieszkanka gdańskiej Osowy, która znalazła zwierzaka, i prosiła o pomoc w znalezieniu jego właściciela lub nowych opiekunów. Początkowo chciała zatrzymać futrzaka, jednak ze względu na problemy zdrowotne, nie zdecydowała się na opiekę.

Zwierzę zostało najprawdopodobniej przez kogoś porzucone lub uciekło. Funkcjonariuszki ustaliły, że jest to królik lwi, i zabrały

go do siedziby Referatu Ekologicznego, gdzie niecodziennego gościa otoczono troskliwą opieką, zapewniając mu między innymi pożywienie.

Królik aktualnie czeka na swojego właściciela u tymczasowego opiekuna. W sprawie zwierzęcia można kontaktować się z funkcjonariuszami Referatu Ekologicznego pod numerami telefonów: (58) 340 36 97 lub (58) 340 37 93.