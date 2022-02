Popis strzelecki z Podbeskidziem i mnóstwo remisów. Jak Lechia Gdańsk inaugurowała rundę wiosenną?

Pierwszy mecz w nowej rundzie zawsze jest jedną wielką niewiadomą. Wprawdzie trener Tomasz Kaczmarek przekonuje, że jego drużyna dobrze przepracowała okres przygotowawczy i jest w dobrej formie, jednak na koniec wszystko i tak weryfikuje boisko. W latach ubiegłych Lechia Gdańsk ze zmiennym szczęściem radziła sobie w pierwszym wiosennym spotkaniu.

Było m.in. efektowne zwycięstwo z Podbeskidziem Bielsko-Biała, gdy biało-zieloni strzelili swojemu rywalowi pięć goli, choć ekipa ówczesnego trenera Piotra Nowaka na najwyższych obrotach zaczęła grać dopiero, gdy bielszczanie grali w dwuosobowym osłabieniu.

Ale przytrafiły się też wpadki, jak choćby w ubiegłym sezonie. Wtedy to Lechia po bardzo słabym meczu przegrała 0:2 z Jagiellonią Białystok. Co ciekawe, sędzią tamtego spotkania był Bartosz Frankowski, który gwizdać będzie również w najbliższą sobotę. Nerwy na wodzy będzie musiał trzymać Jakub Kałuziński, bo rok temu to on wyleciał z boiska za dwie żółte kartki otrzymane w odstępie kilku sekund (jedna za faul, druga za ciśnięcie piłką w murawę).