Pomorze: W Ustce powstanie baza dla morskich farm wiatrowych Grupy PGE - ZDJĘCIA, WIDEO

PGE postawiło na Ustkę, jako port - zaplecze dla morskich farm wiatrakowych

PGE Baltica, która realizuje program offshore Grupy PGE, zaprezentowała plany dotyczące zagospodarowania terenów portowych na potrzeby projektów na morzu. Miało to miejsce w porcie Ustka i prezentację określono, jako ważnym krokiem dla Pomorza Środkowego jeśli chodzi o jego rozwój i perspektywę na najbliższych 30 lat. Podkreślano także, że morska energetyka wiatrakowa to też polska racja stanu w obliczu tego, co się dzieje na światowych rynkach energetycznych, a co jest też pośrednio związane z wojną w Ukrainie.

- Decyzja o utworzeniu w Ustce naszej przyszłej bazy operacyjno-serwisowej jest ważnym krokiem w realizacji projektów Grupy PGE związanych z morską energetyką wiatrową. Nasza inwestycja zmieni nie tylko oblicze portu. Jesteśmy przekonani, że będzie również impulsem do rozwoju całego regionu i powstawania nowych miejsc pracy – akcentuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.