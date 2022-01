Pomorze. Prognoza pogody. Co wydarzy się 20.01.2022? Ostrzeżenie przed sztormem

Pomorze. Prognoza pogody. Uwaga na silny wiatr 20.01.2022

W środowe popołudnie mieszkańcy województwa pomorskiego otrzymali Alert RCB , który ostrzegał m.in. przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Poproszono o to, by przygotować się na trudne warunki na drogach , a także przerwy w dostawach prądu.

To jednak nie koniec. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni kontynuuje ostrzeżenie o sztormie. Obowiązuje ono na obszarze strefy brzegowej w części wschodniej. Jak możemy przeczytać, na tym terenie będzie występować wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach do 9 w skali B. Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku, 20.01 do godz. 01.00 dnia 21.01.2022 r.