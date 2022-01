Uwaga na sztorm! IMGW wydał ostrzeżenie. Prognoza pogody na Pomorzu

Jak informuje IMGW w Gdyni w najbliższych godzinach wiatr w porywach może przekraczać 120 km/h w pasie nadmorskim. We Władysławowie oraz w Sobieszewie ogłoszono stan alarmowy w związku z wysokim stanem wody.

Uwaga na silny wiatr. Jest ostrzeżenie przed sztormem

Na Martwej Wiśle odnotowano obecnie stan wody na poziomie 577 cm, we Władysławowie 578 cm. Trend podnoszenia się stanu wody jest rosnący.

Jak informuje Katarzyna Krzysztofik, synoptyk z Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni w związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Na Wybrzeżu Wschodnim miejscami mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Ponadto, jak dodaje Małgorzata Bachmatiuk, synoptyk z Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h, w pasie nadmorskim lokalnie w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w godzinach porannych i przed południem. W głębi lądu najsilniejsze porywy wystąpią po północy.