Pomorze. 39-latek poszedł do lasu na grzyby i zgubił się. Mężczyznę odnalazł patrol policji z Kwidzyna

Rozpoczął się sezon grzybobrania. Niestety dość często zdarza się, że osoby wybierające się do lasu na grzyby tracą orientację w terenie i nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej do zaparkowanego pojazdu czy domu. Do takiej sytuacji doszło właśnie w niedzielę, 18 września 2022 r. na terenie gminy Kwidzyn.