Pomorskie: Uwaga właściciele psów. Dziki zmieniły zachowanie względem nich. To przez wilki

Nadleśniczy Tadeusz Lewandowski radzi, aby nie puszczać swoich pupili luzem w lesie, bo mogą zostać zaatakowane przez dziki.

Wilków jest coraz więcej, a są to drapieżniki objęte ochroną gatunkową - mówi Zdzisław Sieradzki, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Sławnie. - Czy ona jest potrzebna? To osobna kwestia. My, jako rolnicy możemy najłatwiej zetknąć się z wilkiem i dlatego wszelka wiedza, która jest nam pomocna warta jest upowszechnienia. Coraz częściej słyszy się o ich bytności w powiecie sławieńskim. Dlatego warto także pilnować we wsiach psów, aby nie stały się łatwym łupem dla tych drapieżników lub, co gorsza, aby nie powstawały hybrydy wilka i psa.