Taki widok możliwy jest tylko zimą. Jezioro Lubowidzkie zachwyca, wyjątkowe miejsca na Pomorzu na wyciągnięcie ręki! [ZDJĘCIA, FILM]

Taki widok możliwy jest tylko zimą. Jezioro Lubowidzkie zachwyca, wyjątkowe miejsca na Pomorzu na wyciągnięcie ręki!

Jezioro Lubowidzkie to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w powiecie lęborskim, przez cały rok pełniąc funkcję kąpieliska. Latem dla wczasowiczów, zimą zaś dla miłośników morsowania.

Jezioro Lubowidzkie. Świadek historii II wojny światowej

Co ciekawe jezioro stanowi również granicę powiatów. Wschodni i część południowego brzegu jeziora należy do powiatu wejherowskiego, pozostałe nabrzeże stanowi już teren powiatu lęborskiego.

Jezioro Lubowidzkie zapisało się również na kartach historii. Nad wschodnim brzegiem jeziora od stycznia do marca 1945 roku przetrzymywano w barakach więźniarki narodowości żydowskiej obozu koncentracyjnego Stutthof. Według różnych informacji zginęło tam lub zmarło 40 osób.

Bogactwo skryte pod taflą wody. Wędkarskie skarby Jeziora Lubowidzkiego

Przez jezioro przepływa Węgorza dopływ rzeki Łeby, która wpada do Morza Bałtyckiego. To również popularne miejsce dla miłośników wędkarstwa, w jeziorze występuje wiele gatunków ryb, w tym ukleje, leszcze, liny, okonie, szczupaki, płocie, krąpie, węgorze, a także karpie, którym coraz częściej jest to jezioro zarybiane, a także sielawy czy nawet i pstrągi.