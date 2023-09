Pomorski samorząd dołączył do kampanii profrekwencyjnej. "Nie śpij bo cię przegłosują" w autobusach i pociągach

Marszałek województwa pomorskiego włącza się do kampanii profrekwencyjnej związanej z wyborami parlamentarnymi, które będą miały miejsce 15 października. To z tej okazji w komunikacji pomorskiej będzie można zobaczyć hasło "Nie śpij bo cię przegłosują".

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne debaty przedwyborcze w „Radiu Gdańsk”. Spierali się kandydaci do Sejmu ze Słupska i – Senatu z Gdańska

- To hasło już raz budziło Polaków w 1989 roku. A nadchodzące wybory są moim zdaniem równie ważne, jak wtedy, gdy po raz pierwszy wspólnie decydowaliśmy czy będziemy żyć w Polsce wolnej i demokratycznej. Dziś znów stajemy przed ważnym wyborem, który nada kierunek Polsce na nadchodzące lata. I tym bardziej - zamiast jedynie narzekać, czy gardłować powinniśmy po prostu zagłosować. To nasz przywilej, ale też nasz wspólny obowiązek. I dlatego jak zawsze będę Was, drodzy Pomorzanie, namawiał do pójścia na wybory – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.