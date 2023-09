Kolejne debaty przedwyborcze w „Radiu Gdańsk”. Spierali się kandydaci do Sejmu ze Słupska i – Senatu z Gdańska

Hubert Grzegorczyk z kolei przestrzegał, że niewielka odległość stu kilometrów, jaka dzieli nas od Rosji, jest realnym zagrożeniem. Podkreślił, że to tak niewielki dystans, że rakieta bliskiego zasięgu mogłaby uderzyć w Trójmiasto.

- Polityka Prawa i Sprawiedliwości, która została wprowadzona po 2015 roku, jest jednoznaczna: my przywracamy jednostki wojskowe, które zostały zlikwidowane za czasów Platformy Obywatelskiej. To właśnie rząd dokonał zmiany systemu obronności. Wcześniej opierał się on na linii Wisły. Wschodnia część Polski w przypadku potencjalnego ataku przez Rosję, czy też Białoruś, zostałaby oddana. Nie bronilibyśmy jej w żaden sposób. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększa ilość wojsk, zwiększa ilość towaru – PKB, które jest przeznaczane dzisiaj na Wojsko Polskie to jest 3,8 – rekord, jeżeli chodzi o polską obronność. Prowadzi politykę opartą na tym, że to my musimy sobie radzić sami mimo różnych sojuszy – to właśnie daje nam tą gwarancję bezpieczeństwa. Miejmy tą świadomość, że jest nią również ta zapora, która stoi na granicy z Białorusią, ponieważ tak naprawdę nielegalni imigranci mogą być stricte tymi podmiotami, które są kierowane po to, aby w sposób kontrwywiadowczy tą naszą obronność w jakiś tam sposób osłabiać – tłumaczył Hubert Grzegorczyk, kandydat do Senatu PiS.