Polska trenowała ostatni raz w Gdańsku przed meczem ze Szwecją na EURO 2020. Jan Bednarek był na boisku [zdjęcia, wideo]

Piłkarze trenowali rano w Gdańsku i humory im dopisywały. Nie brakowało śmiechu, żartów, ale i pracy, bo to ostatni trening przed meczem ze Szwecją. Na boisku pojawił się także Jan Bednarek i to jest optymistyczne przed meczem ze Szwecją, bo nasz obrońca będzie pewnie gotowy do gry. Trudno powiedzieć co będzie z Jakubem Moderem, ale pomocnik oczywiście poleciał z drużyną do Sankt Petersburga.

- Janek normalnie trenował i jest gotowy do gry w meczu ze Szwecją. Jeśli chodzi o Kubę Modera, to oczywiście leci z nami. Jesteśmy drużyną i wszyscy lecą na mecz, nikt nie zostaje. Decyzja odnośnie jego gry zapadnie w ostatniej chwili, a nasi doświadczeni fizjoterapeuci pracują nad tym, żeby przywrócić do do stanu gotowości. Ostateczny skład musimy podać 75 minut przed rozpoczęciem meczu. Jeśli nie będzie gotowy, to mamy innych zawodników, a po pauzie za kartki wraca Grzesiek Krychowiak. Musimy wygrać ze Szwecją, bo inaczej ten remis z Hiszpanią będzie trochę na nic. A nam się podoba w tym turnieju i chcemy pozostać jak najdłużej - powiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy kadry, w wywiadzie telewizyjnym.