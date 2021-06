Polska - Rosja 1.06.2021 r. Nie było Roberta Lewandowskiego, to gola strzelił Jakub Świerczok! Remis Polski z Rosją [zdjęcia]

Piłkarze biało-czerwonych chcieli się pokazać selekcjonerowi i znakomicie rozpoczęli to spotkanie. Już w 4 minucie bardzo dobrym dośrodkowaniem popisał się Mateusz Klich, piłkę w polu karnym opanował Przemysław Frankowski, wychowanek Lechii Gdańsk i odegrał futbolówkę do Jakuba Świerczoka, który w sytuacji sam na sam posłał futbolówkę do siatki. Świerczok ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Piasta Gliwice, w którym na wszystkich frontach strzelił 17 goli, a trafiając w meczu z Rosją pokazał, że może być wartościowym zawodnikiem dla drużyny narodowej. Polacy mogli zaraz stworzyć kolejną dobrą sytuację, ale tym razem podanie Frankowskiego do Świerczoka nie było udane.

Druga połowa początkowo była wyrównana z nieco większą aktywnością reprezentacji Rosji. Z czasem to jednak nasza reprezentacja przejęła inicjatywę i dążyła do tego, żeby strzelić zwycięskiego gola. Sporo ożywienia do gry zespołu wniósł Kamil Jóźwiak, a kilka niezłych zagrań pokazał Jakub Moder. Była niezła akcja, po której w dobrej sytuacji mógł znaleźć się Frankowski, ale się poślizgnął. Inna sprawa, że Świderski powinien wcześniej zdecydować się na podanie. Mecz zakończył się sprawiedliwym remisem, ale nie wynik był tutaj najważniejszy. To, co ważne, dobrze pokazali się kluczowi piłkarze, czyli Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich czy właśnie Jóźwiak po wejściu na boisku. Świerczok oczywiście zasługuje na plus i widać, że będzie mógł pomóc drużynie podczas mistrzostw Europy, bo zaprezentował się najlepiej jak porównamy go z Dawidem Kownackim i Karolem Świderskim. Poprawnie zagrali Kamil Piątkowski i Tomasz Kędziora. Przed drużyną - przed EURO 2020 - jeszcze kontrolny mecz z Islandią w Poznaniu.

