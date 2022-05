Polsat SuperHt Festiwal 2022. LemON świętuje jubileusz. Tak wyglądały początki grupy!

LemON w programie Must be the music. W której edycji wystąpił?

Zespół LemON powstał tuż po zakwalifikowaniu się do programu talent showMust be the music na precastingu we Wrocławiu. Igor Herbut na przesłuchania wybrał się z kuzynem, co okazało się być strzałem w dziesiątkę. Muzycy tak dobrze sobie radzili, że awansowali do finału, który ostatecznie wygrali.