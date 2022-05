Polsat SuperHit Festiwal 2022. T.Love świętuje jubileusz. Jak wyglądały początki zespołu? Mamy archiwalne zdjęcia

T.Love: początki. Jak to się zaczęło?

T.Love to zespół, który został założony w styczniu 1982 r. jako Teenage Love Alternative, przez czterech kolegów z IV LO w Częstochowie. Tworzyli go wówczas Zygmunt Staszczyk, Janusz Knorowski , Dariusz Zając i Jacek Wudecki. Inspirowali się takim grupami jak The Clash, Buzzcocks, Deadlock oraz Kryzys.