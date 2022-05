Polsat SuperHit Festiwal 2022: artyści, ceny biletów, data. Kto wystąpi w Operze Leśnej?

Opera Leśna w Sopocie ponownie zaprosi gwiazdy sceny muzycznej. Już 20 maja rozpocznie się Polsat SuperHit Festiwal, który potrwa do 23 maja. Jak zapewniają organizatorzy, na widzów czekają: dwa muzyczne wieczory, trzy artystyczne jubileusze, ponad osiem godzin doskonałego grania i niedziela przepełniona najlepszym humorem. Wśród gwiazd między innymi: T.Love, LemON, Doda, Ralph Kaminski, Beata i BAJM, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Kortez, Sylwia Grzeszczak i Kwiat Jabłoni!

- Zapraszam Państwa na najlepszy festiwal nad Bałtykiem, zarówno do Opery Leśnej, jak i przed telewizory — podkreślała dyr. programowa Polsatu Nina Terentiew. - Osobiście czekam bardzo na Muńka Staszczyka i T.Love oraz na Ralpha Kaminskiego, który po raz pierwszy wystąpi na festiwalu w Sopocie. Jego utwór „Autobusy” podbił od razu moje serce, podobnie jak płyta KORA, złożona w hołdzie artystce. T.Love będzie obchodzić z nami jubileusz 30-lecia wydania albumu „King, z czego bardzo się cieszę, bo od lat jestem fanką zespołu i przyjaźnię się z Muńkiem. Kolejny jubileusz to Igor Herbuti grupa LemON. Minęło 10 lat od wygrania przez nich talent show Must Be The Music, a rzesza wielbicieli Igora Herbuta wciąż rośnie, choć tworzona przez niego muzyka nie należy do najłatwiejszych. W Sopocie pojawi się również najbardziej nieprzewidywalna kobieta show-biznesu, „dostojna jubilatka” DODA świętująca 20 lat na scenie. Jedni ją kochają, inni za to samo nie znoszą. Zaśpiewa dla Państwa największe hity w nowych aranżacjach z towarzyszeniem orkiestry i swoich specjalnych gości. Jestem przekonana, że odkryją państwo jej inne oblicze muzyczne.