Półmaraton w Pruszczu Gdańskim już 19 marca! Tak będzie wyglądała trasa. Sprawdź szczegóły zapisów

Jeszcze pod koniec marca biegacze będą mogli sprawdzić swoje możliwości w maratonie organizowanym w Warszawie. W kwietniu, kolejny taki bieg odbędzie się w Poznaniu.

Tymczasem ci, którzy zamierzają sprawdzić swoją kondycję przed zbliżającym się sezonem, mają ku temu okazję już 19 marca. W Pruszczu Gdańskim odbędzie się bowiem półmaraton.

Trasa Półmaratonu Pruszcz Gdański poprowadzi przez serce miasta, między innymi ulicami Wojska Polskiego i Chopina. Będzie jednak również wiodła pruszczańską obwodnicą, czyli ul. NSZZ Solidarność.

- Składać się będzie z dwóch pętli - większej ok. 12-sto kilometrowej od Stadionu przy Chopina do ronda przy zbiegu ulic Dworcowej i Podmiejskiej oraz mniejszej 9-cio kilometrowej od wyżej wspomnianego miejsca do mety na Stadionie - zapowiadają organizatorzy biegu.