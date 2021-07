Politycy Koalicji Obywatelskiej spotkają się z mieszkańcami Pomorza. O godz. 17 w Gdańsku wystąpi Donald Tusk

Wiceprzewodniczący KO Borys Budka przypomniał, że Gdańsk jest miastem symbolicznym, w którym była przelewana krew za wolność Polaków. To właśnie tu, jak mówił Borys Budka, trzeba upomnieć się o wolność i godność Polaków oraz miejsce Polski w UE.

- Polaka jest tu, ale jest też w UE. Każdy, kto przedstawia inny scenariusz, działa na szkodę Polski. Dziś alternatywą do bycia Polski w UE jest bycie w objęciach Putina razem z Łukaszenką i tymi wszystkimi, którzy nie szanują tej wielkiej zdobyczy wolności. Jesteśmy dziś na Pomorzu, by jasno powiedzieć, że nie ma innej drogi dla przyszłości Polski niż nasza współpraca z UE. Każdy, kto to neguje, działa na szkodę bezpieczeństwa Polski. Jeśli robi to druga osoba w państwie, jeśli pani marszałek Elżbieta Witek nie widzi tego, że UE i Polska to wspólne organizmy, to trzeba zapytać prezesa Kaczyńskiego, czy PiS chce wyprowadzenia Polski z UE - mówił Borys Budka.