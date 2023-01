Policyjny pościg ulicami Gdańska! 22-latek z promilami staranował auto. W czasie pogoni radiowóz zderzył się z tramwajem | ZDJĘCIA

Pościg w Gdańsku 11 stycznia 2023 roku

Na ulicy Rzeczpospolitej policjanci z ruchu drogowego w Gdańsku próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę, który nie zastosował się do znaku stop. Prowadzący forda focusa nie zastosował się do poleceń wydanych przez funkcjonariuszy i zaczął uciekać.

Policjanci rozpoczęli pościg za kierowcą. Jednak mężczyzna, mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych nadawanych przez funkcjonariuszy, nie zastosował się do poleceń.

Na ulicy Wita Stwosza focus, przekraczając znacznie dozwoloną prędkość, zjechał na prawe pobocze i uderzył w zaparkowany tu samochód. Na tym jednak ucieczka ulicami Gdańska się nie zakończyła.